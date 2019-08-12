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  • 12.08.2019 19:21
  • Son Güncelleme: 12.08.2019 20:26

Son dakika: ne kadar oldu? ne kadar?

Milyonlarca kamu işçisi merakla ne kadar zam yapılacağını merak ediyordu. Toplu sözleşmede zam oranı belli oldu. Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020'deki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaştı. Peki, ne kadar oldu? ne kadar?

Toplu sözleşme işçi zammı ne kadar oldu?

Yüz binlerce vatandaş heyecanla zam oranlarını bekliyordu. Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020'deki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaştı. Peki, Toplu sözleşme işçi zammı ne kadar oldu? Seyyanen maaş zam oranı ne kadar? İşte cevabı...

ZAM NE KADAR OLACAK?

Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'nde anlaştı. Anlaşmayla ücreti 3 bin 500 liranın altında olan işçiye 150 lira iyileştirme, tüm işçilere ise bu yıl ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için yüzde 4, 2020'nin ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 3'er ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

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