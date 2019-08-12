Milyonlarca çalışanın en önemli beklentisi erken emekli olabilmektir. Çalışanlar erken emekli olma koşullarını devamlı olarak araştırıyor. Bu bağlamda çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olan kişiler malulen emekli olabilir. Ancak malulen emeklilik için başka şartlar da var. Sağlık nedeniyle emekli olabilmek için gerekli ilk ve en önemli şart, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporu. Bu raporun alınabilmesi için kişilerin bulundukları il yada ilçedeki SGK merkezlerine başvurmaları ve yetkili hastanelere sevk edilmeleri gerekiyor. Kişiler doğrudan hastaneye başvurarak rapor almak yerine SGK'ya başvurarak sevklerini gerçekleştirmeli. Peki erken emekli olma şartları ve koşulları nedir? Malulen erken emeklilik nasıl olur? İşte SGK Bağkur emeklisi başvurusu