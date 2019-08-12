İş garantili kurs İstihdam seferberliği sonuç verdi. 7 ayda 900 bin yeni istihdam sağlandı. Bakan Selçuk, 81 il yöneticisine talimat verdi: İstihdam garantili meslek kurslarına ağırlık verin.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı seferberlik istihdam rakamlarına yansıdı. İŞKUR verilerine göre; yılın ilk 7 ayında ilave istihdam sayısı 900 bine yaklaştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, video konferans yoluyla 81 ildeki yöneticileriyle görüştü. Bakan Selçuk, hem SGK hem de İŞKUR il müdürleriyle işsizlikle ilgili illerde yapılanları ve son istihdam sayılarını sordu. Sosyal Çalışma Programı'nın içeriğinin gelecek yıl daha da güçlendirileceğini söyleyen Selçuk, istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına ağırlık verilmesini istedi. Selçuk, "İlk 7 ayında 237 bin 47 kişilik işbaşı eğitim programı düzenledik. İş garantili kursların gelişmesi için ticaret ve sanayi odaları ile işbirliklerinin güçlendirilmesi gerekiyor" dedi.





HAZAL ATEŞ