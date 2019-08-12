Devlet tarafından vatandaşa binlerce lira karşılıksız destek sağlanacak. Bu bağlamda sosyal güvenlik yardımlarında engelliler ve yaşlılar önemli yere sahip. Muhtaç durumdaki yaşlı ve engellilere aylık ödemesinin yanı sıra, evde bakım için de maddi destek veriliyor. Amaç, fakir birey veya hanelerin kendi geçimlerini sağlayacak iş kurmaları ve gelir elde etmeleri. Engellilerin bakımını üstlenen akrabasına meydana getirilen ödemedir. Yaşlı aylığının yanı sıra yüzde 40-69 arası engelli aylığı, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı, 18 yaş altı engelli yakını aylığı ve silikozis hastalığına yakalanan işçilere de aylık veriliyor. Yaşlılık, 2022, evde bakım, engelli, doğum yardımı elektrik desteği yardımı alım müracaat şartları nedir?