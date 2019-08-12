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  • 12.08.2019 10:52
  • Son Güncelleme: 12.08.2019 10:52

ve koşulları nedir? Malulen nasıl olur? İşte Bağkur emeklisi başvurusu

Milyonlarca çalışanın en önemli beklentisi erken emekli olabilmektir. Çalışanlar erken emekli olma koşullarını devamlı olarak araştırıyor. Bu bağlamda çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olan kişiler malulen emekli olabilir. Ancak için başka şartlar da var. Sağlık nedeniyle emekli olabilmek için gerekli ilk ve en önemli şart, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporu. Bu raporun alınabilmesi için kişilerin bulundukları il yada ilçedeki merkezlerine başvurmaları ve yetkili hastanelere sevk edilmeleri gerekiyor. Kişiler doğrudan hastaneye başvurarak rapor almak yerine SGK’ya başvurarak sevklerini gerçekleştirmeli. Peki ve koşulları nedir? Malulen nasıl olur? İşte

Hastalanan, ameliyat olan ve rapor alıp işine devam edemeyenlerin aklında nasıl emekli olacakları sorusu var. Sosyal güvenlik mevzuatımız kimlerin sağlık sorunları sebebiyle erken emekli olabileceğini düzenliyor. Malulen emekli olabilmek için lüzumlu ilk ve en önemli şart, çalışma gücünde minimum yüzde 60 kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporu. Bu raporun alınabilmesi için kişilerin bulundukları il yada ilçedeki SGK merkezlerine başvurmaları ve yetkili hastanelere sevk edilmeleri gerekiyor. şu demek oluyor ki SGK'nın sevki şart. Her engelli, malul sayılmıyor çünkü burada belirleyici olan işgücü kaybının yüzde 60 ve yukarı olması. Malulen emekli olma talebinde bulunan kişinin başvuru tarihinde 1.800 gün primi yok fakat borçlanabileceği bir süre varsa ve bu süreyi borçlanması halinde prim günü sayısı 1.800'e ulaşıyorsa, bu durumda SGK kişiden borçlanmaya ilişkin talep yazısını alarak sevk işlemini gerçekleştirmektedir.

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