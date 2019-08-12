Asgari Ücret – Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli maaş zammı ve memur maaş zammı yapıldı. Bu bağlamda asgari ücret ile çalışanlar gözünü TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına çevirdi. İşte Ocak ayında yüzde 26,05 oranında zamlanan asgari ücret için tüm gelişmeler... Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmadı. Asgari ücrete yılda bir defa 1 Ocak - 31 Aralık itibariyle zam yapılmaktadır. Ayrıca asgari ücret 2020 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olacaktır ve ilk görüşmelerin her yıl olduğu gibi bu yılda Aralık ayı içerisinde yapılması düşünülmektedir. Peki asgari ücrete ve AGİ'ye zam var mı? 2020 asgari ücret zam görüşmeleri ne zaman başlayacak?