Asgari Ücret – Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli maaş zammı ve memur maaş zammı yapıldı. Bu bağlamda asgari ücret ile çalışanlar gözünü TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına çevirdi. İşte Ocak ayında yüzde 26,05 oranında zamlanan asgari ücret için tüm gelişmeler... Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmadı. Asgari ücrete yılda bir defa 1 Ocak - 31 Aralık itibariyle zam yapılmaktadır. Ayrıca asgari ücret 2020 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olacaktır ve ilk görüşmelerin her yıl olduğu gibi bu yılda Aralık ayı içerisinde yapılması düşünülmektedir. Peki asgari ücrete ve AGİ'ye zam var mı? 2020 asgari ücret zam görüşmeleri ne zaman başlayacak?
2020 asgari ücret zam görüşmeleri ne zaman başlayacak? Asgari ücrete ve AGİ'ye zam var mı?
2018 yılında ise 21 Mart'ta yürürlüğe giren 7103 sayılı torba kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32. maddesine fıkra eklendi. Buna göre, gelir vergisi tarifesinden etkilenen asgari ücretlilere, ocak ayında net ücretleri ne ise yıl boyunca da aynı ücreti alabilmelerini sağlamak amacıyla ilave AGİ ödenecek. Asgari ücrette yapılan yüzde 26 artışla brüt ücret 2 bin 558 TL'ye, net ücret de 2 bin 20 TL'ye yükseldi. Asgari ücretliler de diğer ücret geliri elde edenler gibi gelir vergisi ödüyor. Asgari ücretlilerin gelir vergisi oranı yüzde 15. Ancak, asgari geçim indirimi (AGİ) yoluyla verginin bir bölümü iade ediliyor.
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