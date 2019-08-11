Kredi faiz oranlarının gözle görülür şekilde düşmesinden sonra bankaların daha önce kredi çekmiş olanların kredi borçlarını yapılandırıp, yapılandırmayacağı merak ediliyor. Bu anlamda Tüketicinin Korunması hakkındaki Kanun'a göre vatandaşın kredisini erken kapatma hakkı var. Yüzde 1 ve 2 oranındaki cezayı ödeyip eski krediyi düşük faizle yenileyebilirsiniz. Peki eski krediler nasıl kapatılır? Kapanan kredi borcu kaç lira kazanmıştır? Yapılandırma olanağı var mıdır? Döviz kurundaki hareketlilik konut kredileri faiz oranlarına da doğrudan etki etti ve yüksek faiz oranları inşaat sektörünü durma seviyesine getirdi. Ziraat Bankası'nın konut kredilerinde yapılandırma kararı alması beklenmekteyken, henüz banka yönetiminden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.