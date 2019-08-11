TOKİ Türkiye Geneli Satış sıralaması için beklenen Ağustos güncellemesi geldi. Farklı illerde yer alan binlerce ucuz konut alt gelir grubu aileler için satışa sunuldu. Bu anlamda konu ile ilgili yazıyı sitemizde yayınladık. Bazı projelerde en düşük peşinat tutarı 5 bin lira olarak belirlenirken bazı projelerde ise en düşük aylık taksit tutarı 505 lira olarak açıklandı. TOKİ; dar ve orta gelir düzeyine haiz olan kişilerin konut edinmesi amacıyla uygun fiyatlı evler tasarlayan kurumdur. TOKİ 81 ilde tam zamanlı olarak çalışmaktadır. TOKİ'nin amacı hızlı bir halde yükselmekte olan nüfus için gerekli konut ihtiyacını karşılamaya yöneliktir.