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  • 11.08.2019 15:28
  • Son Güncelleme: 11.08.2019 15:30

Ağustos ayı ucuz konut İlanları! Dar gelirli için TOKİ'den şartları nedir?

Türkiye Geneli Satış sıralaması için beklenen Ağustos güncellemesi geldi. Farklı illerde yer alan binlerce ucuz konut alt gelir grubu aileler için satışa sunuldu. Bu anlamda konu ile ilgili yazıyı sitemizde yayınladık. Bazı projelerde en düşük peşinat tutarı 5 bin lira olarak belirlenirken bazı projelerde ise en düşük aylık taksit tutarı 505 lira olarak açıklandı. TOKİ; dar ve orta gelir düzeyine haiz olan kişilerin konut edinmesi amacıyla uygun fiyatlı evler tasarlayan kurumdur. TOKİ 81 ilde tam zamanlı olarak çalışmaktadır. TOKİ'nin amacı hızlı bir halde yükselmekte olan nüfus için gerekli konut ihtiyacını karşılamaya yöneliktir.

TOKİ'den 500 lira taksitle ev fırsatı! İşte başvuru şartları

Dar gelirli aileler için ucuz konut projeleri üretmeye devam eden TOKİ Ağustos 2019 satış takvimini açıkladı. İşte 226 adet TOKİ ucuz konut ilanları! TOKİ 2019 yılı Türkiye geneli satış listesi güncellendi. Güncellenen yeni liste ile binden fazla konut satışa sunuldu. Listede farklı illerde yer alan çok sayıda konut satışa sunuldu. Bazı projelerde en düşük peşinat tutarı 5 bin lira olarak belirlenirken bazı projelerde ise en düşük aylık taksit tutarı 505 lira olarak açıklandı. TOKİ; dar ve orta gelir düzeyine haiz olan kişilerin konut edinmesi amacıyla uygun fiyatlı evler tasarlayan kurumdur. TOKİ'nin amacı hızlı bir şekilde yükselmekte olan nüfus için gerekli konut ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. TOKİ ucuz konut İlanları! Dar gelirli için TOKİ'den 500 lira taksitle ev alma başvuru şartları nedir?

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