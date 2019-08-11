30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'inci yıl dönümü kutlamalarının hazırlıkları sürerken merak edilen konuların başında, Zafer Bayramı'nın resmi tatil olup olmayacağı var. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, 2019 yılında 30 Ağustos hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil olur? Vatandaşlar 30 Ağustos ile birlikte hafta sonu tatilini birleştirerek 3 günlük tatil yapma fırsatını elde edebilecekler. Türk tarihinin en özel günlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı için geri sayım başladı. Büyük Taarruz zaferinin 97. yıldönümü coşkuyla anılacak. Bu özel güne yakışan en güzel, resimli 30 Ağustos mesajları ve zafer bayramı kutlama sözleri haberimizde.
30 Ağustos tatili 2019 kaç gün oldu 3 gün tatil mi? 30 Ağustos resmi tatil mi?
Türk tarihinin dönüm noktalarından biri 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin bağımsızlığını ilan ettiği bu önemli gün için Türkiye'nin dört bir yanında kutlama hazırlıkları için geri sayım başladı. Vatandaşların merak etmiş olduğu mevzu ise Zafer Bayramı'nın tatil olup olmayacağı. Peki, Zafer Bayramı resmi tatil mi, 2019 senesinde Zafer Bayramı hangi gün ve kaç gün tatil olacak? 30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir. Bu yıl perşembe gününe denk gelen 30 Ağustos'ta kamu kurumları, tüm devlet dairleri ve bankalar resmi tatil kapsamında mesai yapmayacak. Peki 30 Ağustos tatili 2019 kaç gün oldu 3 gün tatil mi?
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