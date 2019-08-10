Öğretmenlerin atama sevinci

20 BIN sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 79 kente 92 alanda öğretmen ataması gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Atama 92 alanda 79 ilimizde gerçekleştiriliyor. Kontenjanların illere göre dağılımında doluluk oranı en düşük il olan İstanbul'u örnek vereyim; 3 bin 658 sözleşmeli öğretmen kontenjanı var İstanbul'da. Bu, bütün kontenjanın yaklaşık yüzde 18'ine denk geliyor. Bu aynı zamanda şunu ifade ediyor; ülkemizin her bölgesinde hizmete hazır olan arkadaşlarımız var" diye konuştu.
924 BİN EĞİTİMCİ
Bakan Selçuk, yeniden öğretmen atamaları olup olmayacağına ilişkin soruya, "Onlar için yine çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah onları paylaşacağız sizinle" yanıtını verdi. MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu da "20 bin öğretmen atamasıyla birlikte Türkiye geneli öğretmen doluluk oranı yüzde 89'dan yüzde 92'ye çıktı. Öğretmen sayımız 924 bine ulaştı. Öğretmen arkadaşlarımız 2 Eylül itibarıyla okullarda görevlerine başlayacak" dedi. Çekilen kura sonucunda ataması yapılan öğretmen adayları büyük sevinç yaşadı.
924 BİN EĞİTİMCİ
Bakan Selçuk, yeniden öğretmen atamaları olup olmayacağına ilişkin soruya, "Onlar için yine çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah onları paylaşacağız sizinle" yanıtını verdi. MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu da "20 bin öğretmen atamasıyla birlikte Türkiye geneli öğretmen doluluk oranı yüzde 89'dan yüzde 92'ye çıktı. Öğretmen sayımız 924 bine ulaştı. Öğretmen arkadaşlarımız 2 Eylül itibarıyla okullarda görevlerine başlayacak" dedi. Çekilen kura sonucunda ataması yapılan öğretmen adayları büyük sevinç yaşadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.