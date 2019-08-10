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Öğretmenlerin atama sevinci

79 kente 92 alanda 20 bin sözleşmeli öğretmen atandı. Ataması yapılan öğretmenler sevinç yaşadı. Atandıklarını gören öğretmen adayları gözyaşlarını tutamadı.

Atama sevinci
20 BIN sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı. Bakanlığı'nca 79 kente 92 alanda öğretmen ataması gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Atama 92 alanda 79 ilimizde gerçekleştiriliyor. Kontenjanların illere göre dağılımında doluluk oranı en düşük il olan 'u örnek vereyim; 3 bin 658 sözleşmeli öğretmen kontenjanı var İstanbul'da. Bu, bütün kontenjanın yaklaşık yüzde 18'ine denk geliyor. Bu aynı zamanda şunu ifade ediyor; ülkemizin her bölgesinde hizmete hazır olan arkadaşlarımız var" diye konuştu.



924 BİN EĞİTİMCİ
Bakan Selçuk, yeniden öğretmen atamaları olup olmayacağına ilişkin soruya, "Onlar için yine çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah onları paylaşacağız sizinle" yanıtını verdi. Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu da "20 bin öğretmen atamasıyla birlikte geneli öğretmen doluluk oranı yüzde 89'dan yüzde 92'ye çıktı. Öğretmen sayımız 924 bine ulaştı. Öğretmen arkadaşlarımız 2 Eylül itibarıyla okullarda görevlerine başlayacak" dedi. Çekilen kura sonucunda ataması yapılan öğretmen adayları büyük sevinç yaşadı.


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