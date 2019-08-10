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İşçiye yüzde 11 zam

2 yılda maaşları yüzde 37'nin üzerinde artan kamu çalışanlarının gözü toplu iş sözleşmesine çevrilirken, hükümetten 200 bin kamu işçisine iyi haber geldi. Hükümet, kamu işçileri için zam teklifini yüzde 6+4'ten yüzde 7+4'e çıkardı.

İşçiye yüzde 11 zam
2 yılda maaşları yüzde 37'nin üzerinde artan kamu çalışanlarının gözü toplu iş sözleşmesine çevrilirken, hükümetten 200 bin kamu işçisine iyi haber geldi. Hükümet, kamu işçileri için zam teklifini yüzde 6+4'ten yüzde 7+4'e çıkardı. 60 lira iyileştirmeyi de 80 liraya yükseltti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki heyeti kabul etti. Arslan, "Bakan'ın gelinen en son noktada bize sunduğu teklif; iyileştirme yapıldıktan sonra ilk yılın birinci 6 ayı için yüzde 7, ikinci 6 ayı için yüzde 4. İkinci yılın ilk ve ikinci 6 ayı içinse yüzde 3+3 ve enflasyon farkı" dedi. Arslan, müzakerelerin süreceğini belirtti.


HAZAL ATEŞ

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