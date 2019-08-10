Bankalar konut ve taşıt kredi faiz oranlarını düşürmeye devam ediyor. Kamu bankalarından sonra özel bankalarda indirime gidiyor. 0.99 konut kredisi kampanyası vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgi gördü. Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir. İşte kredi faiz indirimi sonrası bankaların güncel kredi faiz oranları ile en uygun kredi veren ilk 11 banka listesi!