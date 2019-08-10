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  • 10.08.2019 08:59
  • Son Güncelleme: 10.08.2019 09:00

güncel kurları! Dolar/TL kuru ne kadar oldu?

da düşüş sürüyor! Dolar son dakika hareketliliği yaşanıyor. Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? Cumartesi bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? Dolar/TL, çarşamba günü yaşanan valor satışlarının ardından dün bayram öncesi klasik haline gelen satışlarla 5.45 a kadar inerek son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. TL, yüksek i getirisi ve bayram öncesi daha da sıklaşan carry trade imkanı nedeniyle dolar karşısında değer kazanmayı sürdürüyor. İçeride önemli bir veri ve haber akışı bulunmazken, ABD ve euro bölgesinde verileri izleniyor.

Dolarda son dakika düşüş sürüyor!

Dolar son dakika güncel döviz kurları! 10 Ağustos Dolar/TL döviz kurları Dolar Euro Sterlin kuru ne kadar oldu? ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının ardından dolar yukarı yönlü seyir izlese de TL, son iki gündür düşüş eğiliminde hareket izliyor. Dolar/TL son 4 ayın en düşük seviyesi olan 5,47 civarında işlem görüyor. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 10 Ağustos güncel döviz kurları... Bankacılar artan risk iştahı ve getiri arayışının, geçen yıllarda gelişmekte olan ülkelerin oldukça üzerinde değer kaybeden TL için daha da pozitif olduğuna dikkat çekiyorlar. Nominal ve reel olarak, gelişmekte olan ülkelerin üzerinde getiriyi son faiz indirimine rağmen sunabilen TL, gelişmekte olan ülke para birimleri arasında öne çıkmaya devam ediyor. Dolar, günümüzde ABD, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda başta olmak üzere birçok ülkenin para birimi.

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