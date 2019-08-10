Dolar son dakika güncel döviz kurları! 10 Ağustos Dolar/TL döviz kurları Dolar Euro Sterlin kuru ne kadar oldu? ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının ardından dolar yukarı yönlü seyir izlese de TL, son iki gündür düşüş eğiliminde hareket izliyor. Dolar/TL son 4 ayın en düşük seviyesi olan 5,47 civarında işlem görüyor. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 10 Ağustos güncel döviz kurları... Bankacılar artan risk iştahı ve getiri arayışının, geçen yıllarda gelişmekte olan ülkelerin oldukça üzerinde değer kaybeden TL için daha da pozitif olduğuna dikkat çekiyorlar. Nominal ve reel olarak, gelişmekte olan ülkelerin üzerinde getiriyi son faiz indirimine rağmen sunabilen TL, gelişmekte olan ülke para birimleri arasında öne çıkmaya devam ediyor. Dolar, günümüzde ABD, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda başta olmak üzere birçok ülkenin para birimi.