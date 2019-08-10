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  • 10.08.2019 11:41
  • Son Güncelleme: 10.08.2019 11:41

Altın fiyatı 10 Ağustos , çeyrek ne kadar? oldu?

Bayram tatiline girildi fakat vatandaşlar altın fiyatlarını oldukça merak ediyorlar. Altın fiyatları en çok kazandıran yatırımlar arasında yerini aldı. Altın fiyatları ABD-Çin ticaret anlaşmazlığında tırmanma ve küresel ekonomik yavaşlama endişelerinin güvenli liman varlıkların yeniden talep görmesini sağlamasıyla 1,500 dolar seviyesinin üzerine çıktı ve Nisan 2016'dan bu yana en iyi haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor. Göz alıcı, sarı ve parlak metal desek, hepimizin aklına altın gelir. Zaten tanımı da bu şekilde yapılmaktadır. Genelde zenginliği ifade eden altın, sanayide de birçok alanda kullanılmaktadır. Peki, gramı, , ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 10 Ağustos canlı altın fiyatları..

10 Ağustos altın fiyatı son dakika 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek ne kadar? Kapalıçarşı altın bugün kaç para oldu? Altın fiyatları Nisan 2016'dan bu yana en iyi haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor. ABD-Çin ticaret savaşının etkisiyle altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 10 Ağustos canlı altın fiyatları.. Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,28 azalış kaydetti - Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,59 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 1,47, avro/TL yüzde 0,63 değer kaybetti.

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