4/D'li taşeron işçi seyyanen zam oranı nedir? Kadroya geçen 4/D'li taşeron işçilere 3. taksit ilave tediye ödemesi ne kadar? Yıllardır süren sancılı süreç sonunda kadro talepleri gerçekleşen taşeron işçiler sonunda kadroya alınarak 4/D statüsüne kavuştu. Taşeron işçiler kamu işçisi statüsüne (4D) geçirilen kişiler başlangıçta mevcut şartlarla kadroya alındı. Ancak bu işçilerin ileride vakti saati geldiğinde toplu iş sözleşmesi yapılırken pazarlık hakkı olacak. Bu anlamda mevcut maaşların ve özlük haklarının iyileştirilmesi söz konusu. Taşeron ve kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri için tarih önceki gün gelmişti. Peki ilave tediye ödemeleri ne kadar? İlave tediye son taksit ödemesi ne zaman hesaplara yatacak?