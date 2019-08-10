35 milyarlık bayram dopingi Okulların açılmasından önceki en önemli tatil göçünün beklendiği Kurban Bayramı, pek çok sektöre de can suyu olacak. Bayram öncesi ikramiye ve erken maaşın yapacağı harcamaların pozitif etkisiyle pazarda yaklaşık 200 sektörün toplamda yaklaşık 35 milyar liralık ciro elde etmesi öngörülüyor.

Okulların açılmasından önceki en önemli tatil göçünün beklendiği Kurban Bayramı, pek çok sektöre de can suyu olacak. Perakendeciler ürünleri indirimli fiyata eritirken, turizm tarafı da hareketlendi. Yazlıklar, otel ve pansiyonlarda konaklamak üzere 4.5 milyon kişi sahillere akın ederken, 5.5 milyon kişi de bayramı memleketinde geçirmek için yollara döküldü. Bayram döneminde konaklama, yemeiçme, ulaşım dahil toplam 10 milyar liralık ekonomi oluşması bekleniyor. Bayram öncesi ikramiye ve erken maaşın yapacağı harcamaların pozitif etkisiyle pazarda yaklaşık 200 sektörün toplamda yaklaşık 35 milyar liralık ciro elde etmesi öngörülüyor.





BETÜL ALAKENT- PINAR ÇELİK