Dolarda son dakika düşüş sürüyor! Dolar son dakika hareketliliği yaşanıyor. Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 10 Ağustos Cumartesi bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? Dolar/TL, çarşamba günü yaşanan valor satışlarının ardından dün bayram öncesi klasik haline gelen satışlarla 5.45 altına kadar inerek son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. TL, yüksek faizi getirisi ve bayram öncesi daha da sıklaşan carry trade imkanı nedeniyle dolar karşısında değer kazanmayı sürdürüyor. İçeride önemli bir veri ve haber akışı bulunmazken, ABD ve euro bölgesinde enflasyon verileri izleniyor.