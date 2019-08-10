10 Ağustos altın fiyatı son dakika 22 ayar bilezik, gram altın çeyrek ne kadar? Kapalıçarşı altın bugün kaç para oldu? Altın fiyatları Nisan 2016'dan bu yana en iyi haftalık performansını kaydetmeye hazırlanıyor. ABD-Çin ticaret savaşının etkisiyle altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 9 Ağustos canlı altın fiyatları.. Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir.