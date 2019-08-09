Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'ın 500 bin liraya kadar olan konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 0.99'a indirmesiyle ev almak isteyenler için cazip bir dönemin kapıları aralanmış oldu. Daha önce konut kredi faizini yaklaşık aylık yüzde 1.50 olarak uygulayan kamu bankalarının yaptığı indirimle 10 yıl vadeli 500 bin liralık kredi kullanan bir konut alıcının avantajı 224 bin lirayı buluyor. 625 bin liralık bir ev için 500 bin lira kredi kullanan bir tüketicinin aylık taksiti ise 9 bin 9 liradan 7 bin 138 liraya gerilemiş oluyor. Ancak tüketicinin elini çabuk tutması gerekiyor. Yüzde 1'in altına inen konut kredi faiz oranlarına rağmen yaklaşık 2 yıldır yerinde sayan konut fiyatlarının kısa süre içinde yükselmesi bekleniyor.
FİYATLAR UYGUN
Artan konut maliyetlerinin, daralan konut pazarında henüz fiyatlara yansımamış olması, oturmak için bir ev almak isteyenler kadar yatırım için ev alacaklar için de büyük bir fırsat oluşturuyor. Üstelik uygun fiyatla satılan evlerin çoğu tamamlanmış ve oturuma ya da kiralamaya hazır. Uzmanlar, yeni projelerin artan maliyetler dolayısıyla bu kadar uygun fiyatlarla satışa sunulamayacağını, bugün ev alanların kısa süre içinde yüksek prim elde edeceğini söylüyor.
TEŞVİKLER DEVAM EDİYOR
Öte yandan hükümetin konut alıcısını desteklemek ve konut satışlarını artırmak için uyguladığı Katma Değer Vergisi (KDV) ve tapu harcı indirimi de devam ediyor. Buna göre, yıl sonuna kadar yapılacak konut satışlarında KDV oranları yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanıyor. Yüzde 10 oranındaki bu indirimle 625 bin liralık bir evde alıcının kârı 62 bin 500 liraya ulaşıyor. Yine yıl sonuna kadar uzatılan tapu harcı indirimi kapsamında, normalde binde 20 olarak alınan tapu harcı, binde 15 olarak tahsil ediliyor. Gayrimenkul alım satımlarında satış bedeli üzerinden ödenmesi gereken tapu harcı, hem alıcıdan hem de satıcıdan alınıyor. 625 bin lira olan bir evde 12 bin 500'er lira olan tapu harcı, 9 bin 375 liraya düşüyor. Bu indirimle konut alıcısının avantajı yaklaşık 3 bin 100 lira oluyor.
YAVUZ KARAMAN
FİYATLAR UYGUN
Artan konut maliyetlerinin, daralan konut pazarında henüz fiyatlara yansımamış olması, oturmak için bir ev almak isteyenler kadar yatırım için ev alacaklar için de büyük bir fırsat oluşturuyor. Üstelik uygun fiyatla satılan evlerin çoğu tamamlanmış ve oturuma ya da kiralamaya hazır. Uzmanlar, yeni projelerin artan maliyetler dolayısıyla bu kadar uygun fiyatlarla satışa sunulamayacağını, bugün ev alanların kısa süre içinde yüksek prim elde edeceğini söylüyor.
TEŞVİKLER DEVAM EDİYOR
Öte yandan hükümetin konut alıcısını desteklemek ve konut satışlarını artırmak için uyguladığı Katma Değer Vergisi (KDV) ve tapu harcı indirimi de devam ediyor. Buna göre, yıl sonuna kadar yapılacak konut satışlarında KDV oranları yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanıyor. Yüzde 10 oranındaki bu indirimle 625 bin liralık bir evde alıcının kârı 62 bin 500 liraya ulaşıyor. Yine yıl sonuna kadar uzatılan tapu harcı indirimi kapsamında, normalde binde 20 olarak alınan tapu harcı, binde 15 olarak tahsil ediliyor. Gayrimenkul alım satımlarında satış bedeli üzerinden ödenmesi gereken tapu harcı, hem alıcıdan hem de satıcıdan alınıyor. 625 bin lira olan bir evde 12 bin 500'er lira olan tapu harcı, 9 bin 375 liraya düşüyor. Bu indirimle konut alıcısının avantajı yaklaşık 3 bin 100 lira oluyor.
YAVUZ KARAMAN
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