Depolara bayram indirimi

Bayram tatiline çıkacak vatandaşlara indirim müjdesi geldi. Pompalarda çifte indirim oldu. Benzinin litre fiyatına 18, motorinin litre fiyatına ise 34 kuruş indirim yapıldı. Akaryakıt pompa fiyatları; dolar kuru, Brent petrol ve uluslararası piyasalarda benzin ve motorinin ton bazlı fiyat hareketlerine göre belirleniyor. Son dönemde 3 unsurda da düşüş yaşanıyor. Bu gelişmelerin sonucu olarak benzinde 28 kuruşluk indirimi, 18 kuruşluk yeni indirim izledi. Motorinde de 34 kuruş indirim yapıldı. Ankara'da motorinin litre fiyatı 6.07 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 6.01, İzmir'de 6.09 liraya indi. Ankara'da ve İzmir'de benzinin litre fiyatı ise 6.59 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da da 6.52 liraya indi.
326 TL'YE DOLACAK
Son indirimle birlikte 2 günde benzinin litre fiyatı 46 kuruş düşmüş oldu. Böylece aracının 50 litrelik deposunu doldurmak isteyen kişinin cebinden 349 lira yerine 326 lira çıkacak.
326 TL'YE DOLACAK
Son indirimle birlikte 2 günde benzinin litre fiyatı 46 kuruş düşmüş oldu. Böylece aracının 50 litrelik deposunu doldurmak isteyen kişinin cebinden 349 lira yerine 326 lira çıkacak.
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