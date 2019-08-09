Depolara bayram indirimi

tatiline çıkacak vatandaşlara indirim müjdesi geldi. Pompalarda çifte indirim oldu. Benzinin litre fiyatına 18, motorinin litre fiyatına ise 34 kuruş indirim yapıldı. Akaryakıt pompa fiyatları; dolar kuru, Brent petrol ve uluslararası piyasalarda benzin ve motorinin ton bazlı fiyat hareketlerine göre belirleniyor. Son dönemde 3 unsurda da düşüş yaşanıyor. Bu gelişmelerin sonucu olarak benzinde 28 kuruşluk indirimi, 18 kuruşluk yeni indirim izledi. Motorinde de 34 kuruş indirim yapıldı. Ankara'da motorinin litre fiyatı 6.07 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'daİzmir'deindi. Ankara'da ve İzmir'de benzinin litre fiyatı iseoldu. Benzinin litresi İstanbul'da daindi.Son indirimle birlikte 2 günde benzinin litre fiyatıdüşmüş oldu. Böylece aracının 50 litrelik deposunu doldurmak isteyen kişinin cebinden 349 lira yerine 326 lira çıkacak.