Ülkece Kurban Bayramı'nı 11 Ağustos'ta idrak edeceğiz. Milli bayramlarda olduğu gibi dini bayramlarda da resmi tatil uygulanıyor. Kurban Bayramı'nda toplam resmi tatil arefe ile birlikte 4.5 günü buluyor. Bu tatil günlerinde çalışılmıyor. Çalışmayan işçiler maaşlarını tam alıyor. Ancak bazı sektörlerde çalışılması gerekiyor. Tatillerde çalışanlara normal yevmiyelerine ilave olarak mesai ücreti de ödeniyor. Bu ücret işçilerde yüzde 100, gazetecilerde ise yüzde 50 olarak uygulanıyor.
- Ekonomi
- 09.08.2019
- Gazete
Bayramda çalışana çift yevmiye! Kurban Bayramı'nda çalışanların mesai ücreti ne kadar?
Kurban Bayramı'nda toplam resmi tatil arefe ile birlikte 4.5 gün resmi tatil buluyor. Bayramda bazı sektörlerde işçiler görevlerinin başında olacak. Kurban Bayramı boyunca çalışan işçilere 4.5 günlük süre için ek ücret imkanı doğacak. Peki Kurban Bayramı'nda çalışanlara yapılan ödeme yüzde kaç zamlı olacak? Bayramda çalışanlara ücret yerine izin verilebilir mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...
Ülkece Kurban Bayramı'nı 11 Ağustos'ta idrak edeceğiz. Milli bayramlarda olduğu gibi dini bayramlarda da resmi tatil uygulanıyor. Kurban Bayramı'nda toplam resmi tatil arefe ile birlikte 4.5 günü buluyor. Bu tatil günlerinde çalışılmıyor. Çalışmayan işçiler maaşlarını tam alıyor. Ancak bazı sektörlerde çalışılması gerekiyor. Tatillerde çalışanlara normal yevmiyelerine ilave olarak mesai ücreti de ödeniyor. Bu ücret işçilerde yüzde 100, gazetecilerde ise yüzde 50 olarak uygulanıyor.
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