'nı 11Ağustos'ta idrakedeceğiz. Milli bayramlardaolduğu gibi dini bayramlardada resmi tatil uygulanıyor.Kurban Bayramı'nda toplamresmi tatil arefe ile birlikte4.5 günü buluyor. Bu tatilgünlerinde çalışılmıyor.Çalışmayan işçilerAncak bazı sektörlerdeçalışılması gerekiyor.Tatillerde çalışanlara normalyevmiyelerine ilave olarakmesai ücreti de ödeniyor. Buücret işçilerdegazetecilerde iseolarak uygulanıyor.