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45 bin dolara ’de işyeri

’su , ’nin Florida eyaletindeki ’te Türk girişimcilere 45 bin dolardan başlayan fiyatlarla işyeri sahibi olma fırsatı sunuyor.

45 bin dolara ABD’de işyeri
ABD'de faaliyet gösteren gayrimenkul danışmanlık şirketi 'un 'su Emel Onur, Florida eyaletinin West Palm Beach şehrinde yer alan Tiffany Offices'i 'de satışa sundu. Projede işyeri fiyatları 45 bin dolardan başlıyor. Amerikan Emlakçılar Derneği Küresel Elçisi de olan , Dünya Bankası'nın yaptığı araştırmaya göre, 'de yeni iş kurmanın Türkiye'ye göre 5 kat daha kolay olduğunu belirterek, Türk girişimcilere "Türkiye'de yapalım, üretelim, yaratalım, Amerika'ya satalım. Gelin işinizi Amerika'ya taşıyalım" diye seslendi.

2020 SONU TESLİM
Proje sahiplerinden GNCR Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güçlü Gencer de 'in bölgenin başlıca ulaşım damarlarından biri olan I-95 Oyolu'nun çıkışına çok yakın bir noktada yer aldığını söyledi. Projede 16 metrekare ile 42 metrekare arasında değişen 27 işyerinin olacağını ifade eden Gencer, "Tiffany Offices'i detaylı ve özenli bir renovasyonla 2020'nin sonunda tamamlayarak teslim edeceğiz" dedi.

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