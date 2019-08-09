45 bin dolara ABD’de işyeri

ABD'de faaliyet gösteren gayrimenkul danışmanlık şirketi Lead Consulting Group'un CEO'su Emel Onur, Florida eyaletinin West Palm Beach şehrinde yer alan Tiffany Offices'i Türkiye'de satışa sundu. Projede işyeri fiyatları 45 bin dolardan başlıyor. Amerikan Emlakçılar Derneği Küresel Elçisi de olan Emel Onur, Dünya Bankası'nın yaptığı araştırmaya göre, ABD'de yeni iş kurmanın Türkiye'ye göre 5 kat daha kolay olduğunu belirterek, Türk girişimcilere "Türkiye'de yapalım, üretelim, yaratalım, Amerika'ya satalım. Gelin işinizi Amerika'ya taşıyalım" diye seslendi.
2020 SONU TESLİM
Proje sahiplerinden GNCR Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güçlü Gencer de Tiffany Offices'in bölgenin başlıca ulaşım damarlarından biri olan I-95 Oyolu'nun çıkışına çok yakın bir noktada yer aldığını söyledi. Projede 16 metrekare ile 42 metrekare arasında değişen 27 işyerinin olacağını ifade eden Gencer, "Tiffany Offices'i detaylı ve özenli bir renovasyonla 2020'nin sonunda tamamlayarak teslim edeceğiz" dedi.
2020 SONU TESLİM
Proje sahiplerinden GNCR Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güçlü Gencer de Tiffany Offices'in bölgenin başlıca ulaşım damarlarından biri olan I-95 Oyolu'nun çıkışına çok yakın bir noktada yer aldığını söyledi. Projede 16 metrekare ile 42 metrekare arasında değişen 27 işyerinin olacağını ifade eden Gencer, "Tiffany Offices'i detaylı ve özenli bir renovasyonla 2020'nin sonunda tamamlayarak teslim edeceğiz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.