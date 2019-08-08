İstihdamın önünü açacak birçok teşvik ve uygulamaya imza atılırken, işsiz kalanlar için de çeşitli destek mekanizmaları devreye giriyor. İşsiz kalanlara şartları sağlamaları halinde 10 aya varan süreyle işsizlik ödeneği verilirken; bu süreçte meslek ya da işbaşı eğitiminden yararlanılması da destekleniyor. İşte işsizlere sağlanan destekler...
- Ekonomi
- 08.08.2019
- Gazete
İşsize çifte maaş! İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir? 2019 işsizlik maaşı ne kadar?
İstihdamın önünü açacak birçok teşvik ve uygulamaya imza atılırken, işsiz kalanlar için de çeşitli destek mekanizmaları devreye giriyor. İşsiz kalanlara şartları sağlamaları halinde 10 aya varan süreyle işsizlik ödeneği verilirken; bu süreçte meslek ya da işbaşı eğitiminden yararlanılması da destekleniyor.Peki işsizlik maaşı almanın şartları nelerdir? İşsiz kalanlara hangi destekler sağlanıyor? 2019 işsizlik maaşı ne kadar? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem işsiz kalanları ilgilendiren soruları cevapladı. İşte detaylar...
İstihdamın önünü açacak birçok teşvik ve uygulamaya imza atılırken, işsiz kalanlar için de çeşitli destek mekanizmaları devreye giriyor. İşsiz kalanlara şartları sağlamaları halinde 10 aya varan süreyle işsizlik ödeneği verilirken; bu süreçte meslek ya da işbaşı eğitiminden yararlanılması da destekleniyor. İşte işsizlere sağlanan destekler...
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