önünü açacak birçok teşvik ve uygulamaya imza atılırken, işsiz kalanlar için de çeşitli destek mekanizmaları devreye giriyor. İşsiz kalanlara şartları sağlamaları halinde 10 aya varan süreyle işsizlik ödeneği verilirken; bu süreçteda destekleniyor. İşte işsizlere sağlanan destekler...