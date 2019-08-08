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Gıda fiyatlarına kredi darbesi

Ziraat tarafından Şubat'ta sunulan seracılık kredi paketi yoğun ilgi gördü. Paket kapsamında bugüne kadar 8 bin 993 üreticiye 1.9 milyar liralık kredi kullandırılırken, kredi hacminin yıl sonuna kadar 2.5 milyar liraya ulaşacağı öngörülüyor.

Gıda fiyatlarına kredi darbesi
Ziraat Bankası tarafından Şubat'ta sunulan seracılık kredi paketi yoğun ilgi gördü. Paket kapsamında bugüne kadar 8 bin 993 üreticiye 1.9 milyar liralık kredi kullandırılırken, kredi hacminin yıl sonuna kadar 2.5 milyar liraya ulaşacağı öngörülüyor. Bankadan yapılan açıklamada, yatırımı finanse edilen örtüaltı tesislerinin büyüklüğünün 16 bin dönümü aştığı, domates üretimine yüzde 5, muz üretimine yüzde 15, biber üretimine yüzde 2 katkı sağlanacağının öngörüldüğü vurgulandı. Açıklamada, gıda fiyatlarında yaşanan mevsimsel dalgalanmaların azaltılmasına katkı sağlanmasının beklendiği kaydedildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da yaptığı açıklamada, "Gıda fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara karşı Ziraat aracılığı ile devreye aldığımız Seracılık Finansman Paketi ile üreticilerimize sağlanan kredi tutarı 1.9 milyar liraya ulaştı. Tarımsal üretimde, finansman ihtiyacını en uygun modellerle karşılamaya devam edeceğiz" dedi.

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