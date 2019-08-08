Dolar/TL hızla düşmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının etkisiyle dolarda hareketlilik yaşanmıştı. Dolar kuru 31 Mart seçimlerinden bu yana en düşük seviye olan 5.50'nin altına indi. Dolar/TL 8 Ağustos'a 5.50'nin altına başladı. Dolar endeksi dün yüzde 0.1 geriledikten sonra hafif değişim göstererek 97.587'de bulunuyor. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 8 Ağustos güncel döviz kurları...
EURO VE DOLAR NE KADAR?
DOLAR
Alış: 5,4804
Satış: 5,4824
EURO
Alış: 6,1623
Satış: 6,1660
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