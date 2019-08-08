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  • 08.08.2019 09:14
  • Son Güncelleme: 08.08.2019 09:22

hızla düşmeye devam ediyor! 8 Ağustos ve oldu? İşte güncel döviz kurları

kuru son dakika... Dolarda düşüş trendi devam ediyor. TL'nin verdiğ iyüksek faiz ve carry trade imkanı ile son 4 ayın en düşük seviyesi olan 5,50'nin altına geriledi. Piyasalar ABD-Çin arasındaki ticaret gelişmelerini yakından takip ediyor. Peki, bugün ve oldu? İşte 8 Ağustos güncel döviz kurları...

Dolar/TL hızla düşmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının etkisiyle dolarda hareketlilik yaşanmıştı. Dolar kuru 31 Mart seçimlerinden bu yana en düşük seviye olan 5.50'nin altına indi. Dolar/TL 8 Ağustos'a 5.50'nin altına başladı. Dolar endeksi dün yüzde 0.1 geriledikten sonra hafif değişim göstererek 97.587'de bulunuyor. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 8 Ağustos güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR
Alış: 5,4804
Satış: 5,4824

EURO
Alış: 6,1623
Satış: 6,1660

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