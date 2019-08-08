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  • 08.08.2019 11:14
  • Son Güncelleme: 08.08.2019 11:15

4/D'li taşeron işçi seyyanen oranı ne kadar? Kadroya geçen 4/D'li kaç para?

Kadroya geçen taşeron işçiler ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda 3.5 milyon kamu çalışanının yüzü gülecek. Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde çalışanlara müjdeli haber geldi. Yüksek Hakem Kurulu kararına göre belediye şirketleri bünyesine çalışan ve 4/D 'li işçilere, Kurban Bayramı öncesi bayram ikramiyesi olarak bilinen bayram yardımı yapılacak.. Yüksek Hakem Kurulu kararına göre; işçilere Kurban Bayram'ından bir hafta önce 75 lira bayram harçlığı verilecek. Kamu kurumlarında yapılmakta olan hizmet alım ihalelerini kazanan deki şirketlerin bünyesinde edilen, ancak fiili olarak kamu kurumuna ait işyerinde çalışan ve kamu hizmeti yapmakta olan işçi sınıfında çalışan kişilere taşeron işçi denir. Peki 4/D'li taşeron işçi seyyanen oranı ne kadar? Tüm detaylar haberimizde

Kadroya geçen taşeron işçilere bayram yardımı yapılacak

4/D'li taşeron işçi seyyanen zam oranı ne kadar? Kadroya geçen 4/D'li taşeron işçilere bayram yardımı kaç para? Taşerona müjdeli haber verildi. Kadroya geçen taşeron işçileri ve kamu işçilerine bayram ikramiyesi verilecek. Bayram öncesi ikramiye olarak bilinen bayram yardımı için tarih belli olurken ilave tediye ödemeleri için tarih henüz netleşmedi. Kadroya geçen taşeron işçileri ile kamu işçilerine bayram yardımı yapılacak. Yüksek Hakem Kurulu kararına göre; işçilere Kurban Bayram'ından bir hafta önce 75 lira bayram harçlığı verilecek... Seyyanen zam: tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna %lik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. %lik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır.

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