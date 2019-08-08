4/D'li taşeron işçi seyyanen zam oranı ne kadar? Kadroya geçen 4/D'li taşeron işçilere bayram yardımı kaç para? Taşerona müjdeli haber verildi. Kadroya geçen taşeron işçileri ve kamu işçilerine bayram ikramiyesi verilecek. Bayram öncesi ikramiye olarak bilinen bayram yardımı için tarih belli olurken ilave tediye ödemeleri için tarih henüz netleşmedi. Kadroya geçen taşeron işçileri ile kamu işçilerine bayram yardımı yapılacak. Yüksek Hakem Kurulu kararına göre; işçilere Kurban Bayram'ından bir hafta önce 75 lira bayram harçlığı verilecek... Seyyanen zam: tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna %lik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. %lik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır.