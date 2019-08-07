SSK SGK Bağkur emeklisi kira ve yakacak yardımı başvuru şartları nedir? Emekliye ve dar gelirliye kira yardımı nasıl alınır? Türkiye Emekliler Derneği şube başkanları emekliye kira yardımı için Ankara'da bir araya geldi. İşte TÜED'in emekliler için aralarında kira yardımının da olduğu talepleri... "Kira fiyatlarındaki artış ve ısınma giderlerinin yükselmesi, emeklilerimizin hane halkı tüketim harcamalarını yükseltmekte ve bu harcamalar bin lira aylık alan bir emeklinin gelirinin yaklaşık yüzde 60'ına denk gelmektedir. Hükümetten talebimiz, zorlu kış koşullarında geçimlerine katkı sağlayacak şekilde emeklilere 'kira ve yakacak yardımı' adı altında ek bir ödemenin yapılmasıdır." Ayrıca dar gelirliler için kira yardımı başvuruları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılmaktadır. Vakıflar kaymakamlık binalarının içinde bulunmaktadır. Bu sebeple çoğu kişi bu yardımı kaymakamlık kira yardımı olarak bilmektedir.