Konut kredi faiz oranlarının düşmesi piyasayı oldukça hareketlendirdi. Bu bağlamda vatandaşlar ev projelerine adeta akın ettiler. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti Bankası faiz oranlarını düşürdü. Bu bankalardan konut kredisi alırken dosya masrafı, konut sigortası gibi bazı ek ödemelerde yapmanız gerekiyor. Haberimizde bu ücretlere değindik. Örnek vermek gerekirse; Ziraat Bankası konut kredisi ekspertiz ücreti 573 Lira olarak uygulanmaktadır. Peki Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti Bankası en uygun konut kredisi dosya masrafı ücretleri hangi bankada? İşte yanıtı