14 bankadan kredi faiz oranları indirim kararı! Kredi faiz oranları konut, taşıt son durum ne oldu? Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından bankalardan ardı ardına faiz oranı açıklamaları vatandaşları sevindirdi. Ev almak isteyen yüz binlerce vatandaşlar kredi faiz oranları hakkında araştırma yapmaya başladı. Bu nedenle arama motorlarında Kredi faiz oranları ne kadar oldu sorusuyla ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti konut kredisinde son durum nedir? İşte banka banka güncel banka kredi faiz oranları... Şu anda kredi masrafı ve kredi faiz oranı en düşük banka Ziraat Bankası olarak öne çıkarken yine de bankaların kredi paketlerinin yanında hayat sigortası ve BES gibi ek ürünleri satmak istemesi vatandaşı zora sokuyor.