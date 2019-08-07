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Düşük e hücum

Konut kredisi lerindeki düşüş rekor getirdi. Ziraat sı, ve 'ın konut kredisi faizlerinde gerçekleştirdiği indirim sonrasında, ilk 2 günde 13 binden fazla müşteri toplam 2.1 milyar liranın üzerindeki rekor taleple konut kredisi başvurusunda bulundu.

Düşük faize hücum
Konut kredisi lerindeki düşüş rekor getirdi. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın konut kredisi faizlerinde gerçekleştirdiği indirim sonrasında, ilk 2 günde 13 binden fazla müşteri toplam 2.1 milyar liranın üzerindeki rekor taleple konut kredisi başvurusunda bulundu. 3 kamu sından konuyla ilgili yapılan ortak açıklamada, şöyle denildi: "Belirtilen başvuru tutarı bugüne kadar 2 gün içerisinde yapılan en yüksek konut kredisi başvurusudur. Yoğun ilginin önümüzde dönemde süreceği beklenmektedir."

KAZANIMLARI DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının faiz indiriminin, vatandaşın teveccühünü kazanırken, inşaat sektörünün beklediği hareketlenmenin de başlangıcı olduğunu belirtti. Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldiğine işaret eden Albayrak, "Dengelenme sürecinin kazanımlarını kısa zamanda daha da ileri taşıyacağız" dedi.

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