Ağustos ayı emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi? SSK SGK Bağkur emekli maaşı ne zaman ödenir? Memur ve emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Milyonlarca vatandaş bu soruya büyük bir heyecanla yanıt arıyor. Kurban Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu. Bayram öncesi bin lira ikramiye alacak olan emekliler maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağını merak ediyor. Peki, emekli maaşı ne zaman ödenir? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı... Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. Eğer maaş günü cumartesi gününe denk geliyorsa cuma, pazar gününe denk geliyorsa pazartesi günü ödeme alırlar.