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  • 07.08.2019 16:29
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 16:29

Ağustos ayı emekli maaşı bayramdan önce ödenecek mi? Bağkur ?

için hazırlıklar başladı. Milyonlarca emekli heyecanla "emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. Kurban Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Şimdi gözler Ağustos ayında emekli maaşlarının yatırılacağı tarihe çevrildi. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak. Emekli maaşı ikramiyeleri 5-9 Ağustos tarihleri arasında hesaplarda olacak. Ödemenin yapılacağı tarihte Kurumumuzdan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Peki bayramdan önce ödenecek mi? Bağkur ?

Memur ve emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?

Ağustos ayı emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi? SSK SGK Bağkur emekli maaşı ne zaman ödenir? Memur ve emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Milyonlarca vatandaş bu soruya büyük bir heyecanla yanıt arıyor. Kurban Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu. Bayram öncesi bin lira ikramiye alacak olan emekliler maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağını merak ediyor. Peki, emekli maaşı ne zaman ödenir? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı... Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. Eğer maaş günü cumartesi gününe denk geliyorsa cuma, pazar gününe denk geliyorsa pazartesi günü ödeme alırlar.

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