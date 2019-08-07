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  • 07.08.2019 09:47
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 10:02

7 Ağustos yatan iller! hangileri? ()

Kurban Bayramı bu sene 11 Ağustos 2019 tarihine denk geliyor. Bayramdan önce evde bakım maaşlarının yatıp yatmayacağı ise merak konusu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım maaşlar ile ilgili bir açıklama yaptı.Merak edilen detaylar haberimizde... yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz sistemi üzerinden emekli yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. İşte 7 Ağustos !

7 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller!

7 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller! Hasta bakım parası yatan iller hangileri? 7 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller! İkinci dini bayram olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk evde bakım aylığı ödemelerinin gerçekleşeceği tarihi paylaştı. Detaylar haberimizde... Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz. Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

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