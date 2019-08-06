Kira zam oranları son dakika değişti! 2019 TEFE TÜFE Ağustos ayı kira artış oranı! İşte kira artış oranı hesaplama. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri ile birlikte kira artış oranı da belli oldu. 2019 Ağustos ayında kontratını yenileyecek olanlar ne kadar kira artışı yapacak? İşte detaylar... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre; 12 aylık ortalama TÜFE yüzde 19.91 oldu. ÜFE'ye ayarlı artış devam etseydi kira artışı yüzde 32 olacaktı. İşyerlerinde enflasyona göre kira artışı uygulamasına 1 Temmuz 2020'de geçilecek. Bu tarihten sonra işyerleri kiraları için yenilecek kontratlarda 12 aylık ortalama TÜFE baz alınacak. Ancak şu aşamada kira sözleşmesinde yazan hüküm ya da mülk sahibinin talebi dikkate alınacak. 2019 yılında yapılan yasal değişiklik ile beraber kira artış oranı 12 aylık ÜFE ortalaması yerine 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başlandı.