Dar gelirliler ve ihtiyaç sahipleri için daha önce bilinmeyen destekler devlet tarafından sunuluyor. Bu bağlamda 2022 aylığı, doğum engelli bakım yardımı, elektrik desteği, asker ailesi desteği şeklinde önemli yardımlar yapılmaktadır. Vatandaşlara kaymakamlıklarda bulunan toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları vasıtasıyla destek sağlanıyor. Bu yardımların çoğuna bir kimlikle başvurmak yetiyor. İşte azca bilinen ancak ihtiyaç sahipleri açısından çok önemli olan destekler... Bu anlamda işsizlik oranlarını düşürmek ve yeni istihdam alanları yaratmak adına devlet projeler geliştirmeye devam ediyor. Devlet tarafından yurttaşlara işsizlik anlamında sunulan en dikkat çekici yardım ise işi gücü olmayanlara ödenen 3 bin 41 TL. Peki dar gelirlilere devletten yardım alma başvuru şartları nedir? İşte 2022 aylığı, doğum engelli bakım yardımı, elektrik desteği...