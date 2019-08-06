Kira artışları Borçlar Kanunu'nun 344'üncü maddesine göre yapılıyor. Kanuna göre; sözleşmede farklı bir hüküm belirtilmedikçe konut kiraları 12 aylık ortalama Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre artırılıyordu. Bu uygulama 18 Ocak'ta çıkan torba yasa ile değişmişti. Bu tarihten itibaren kira artışının ÜFE yerine 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) göre belirlenmesi hükme bağlandı. TÜİK, verilerine göre TÜFE, temmuzda beklentilerin altında aylık yüzde 1.36 artış gösterirken, yıllık enflasyon ise hazirandaki yüzde 15.72'den yüzde 16.65'e yükseldi. Ağustos ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 artış yapılacak.
Peki kira artış zam oranları değişti mi? 2019 TEFE TÜFE Ağustos ayı kira artış oranı! İşte kira artış oranı hesaplama
2019 TEFE TÜFE Ağustos ayı kira artış oranı! İşte kira artış oranı hesaplama! Kira zam oranları son dakika değişti!
Kira zam oranları son dakika değişti! 2019 TEFE TÜFE Ağustos ayı kira artış oranı! İşte kira artış oranı hesaplama. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri ile birlikte kira artış oranı da belli oldu. 2019 Ağustos ayında kontratını yenileyecek olanlar ne kadar kira artışı yapacak? İşte detaylar... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre; 12 aylık ortalama TÜFE yüzde 19.91 oldu. ÜFE'ye ayarlı artış devam etseydi kira artışı yüzde 32 olacaktı. İşyerlerinde enflasyona göre kira artışı uygulamasına 1 Temmuz 2020'de geçilecek. Bu tarihten sonra işyerleri kiraları için yenilecek kontratlarda 12 aylık ortalama TÜFE baz alınacak. Ancak şu aşamada kira sözleşmesinde yazan hüküm ya da mülk sahibinin talebi dikkate alınacak.
Kira artışları Borçlar Kanunu'nun 344'üncü maddesine göre yapılıyor. Kanuna göre; sözleşmede farklı bir hüküm belirtilmedikçe konut kiraları 12 aylık ortalama Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre artırılıyordu. Bu uygulama 18 Ocak'ta çıkan torba yasa ile değişmişti. Bu tarihten itibaren kira artışının ÜFE yerine 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) göre belirlenmesi hükme bağlandı. TÜİK, verilerine göre TÜFE, temmuzda beklentilerin altında aylık yüzde 1.36 artış gösterirken, yıllık enflasyon ise hazirandaki yüzde 15.72'den yüzde 16.65'e yükseldi. Ağustos ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 artış yapılacak.
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