Kira artışları Borçlar Kanunu'nun 344'üncü maddesine göre yapılıyor. Kanuna göre; sözleşmede farklı bir hüküm belirtilmedikçe konut kiraları 12 aylık ortalama Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre artırılıyordu. Bu uygulama 18 Ocak'ta çıkan torba yasa ile değişmişti. Bu tarihten itibaren kira artışının ÜFE yerine 12 aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) göre belirlenmesi hükme bağlandı. TÜİK, verilerine göre TÜFE, temmuzda beklentilerin altında aylık yüzde 1.36 artış gösterirken, yıllık enflasyon ise hazirandaki yüzde 15.72'den yüzde 16.65'e yükseldi. Ağustos ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 artış yapılacak.

Peki kira artış zam oranları değişti mi? 2019 TEFE TÜFE Ağustos ayı kira artış oranı! İşte kira artış oranı hesaplama