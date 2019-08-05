İvme Finansman Paketi Ziraat Bankası, Halkbank Vakıfbank firma kredi başvuru şartları nedir? Son dakika haberine göre; Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından İvme Finansman Paketi ile temmuz sonu itibariyle 11 bin 500 firmaya 1,7 milyar TL kredi kullandırıldı. Yatırım kredilerinde; 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz azami 10 yıl vade uygulanabilecektir. Yatırım kredileri için azami kredi tutarı 150 Milyon TL'dir. ... TÜFE Endeksli Değişken Faiz Oranları; 0-2 yıl vade için TÜFE+% 2,00, 2-10 yıl vade için: TÜFE+% 3,00 şeklindedir.