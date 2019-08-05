Milyonlarca SGK SSK ve Bağkur emeklisi intibak ile ilgili flaş gelişmeleri yakından takip ediyor. İntibak zammı ile ilgili bilgileri haberimizde verdik. Öncelikle intibak yasası TBMM gündeminde bulunuyor. Fakat Meclis şuan tatilde. İntibak zammı ile hesaplamalarında kullanılan aylık bağlama oranlarındaki eşitsizliklerin kaldırılması planlanıyor. Peki emekli vatandaşların resmi bir açıklama beklediği intibak zammı nedir? 2000 yılı ve sonrasında emekli olan kişileri ilgilendiren İntibak Yasası hakkındaki son durumu ve gelebilecek olan zammı araştıranlar için hazırladığımız haber ile en güncel bilgileri sunuyoruz. Özellikle de son dönemde yapılan aramalarda intibak yasası çıkarsa SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklilerinin maaşları ne olacağı araştırılıyor. Peki, İntibak Yasası ne durumda? İntibak zammı olacak mı?