Erken ödeme müjdesi Bin 384 lira olan evde bakım aylığı, bayram nedeniyle erkene alındı. Aylık ödemeleri 9 Ağustos günü gerçekleştirilecek...

Emeklilerin ve kamu işçilerinin ardından evde bakım aylığı alanlara da bayram müjdesi geldi. Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara bağlanan bin 384 lira tutarındaki aylığın ödemesi bayram öncesine alındı.



AYDA 711 MİLYON TL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım maaşının Temmuz'da bin 305 liradan bin 384 liraya yükseldiğini hatırlattı. Bu ay 513 bin engelli için 711 milyon lira kaynak aktarılacağını belirten Selçuk, evde bakım aylığı ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde yapılacağını bildirdi. Selçuk, "Evde bakım aylığı ödemeleri, 9 Ağustos günü hesaplara yatmış olacak. Engelli vatandaşlar ve ailelerine bayram öncesi ekonomik destek sağlamak amacıyla erken ödeme yapılıyor" dedi.