Asgari Ücret – Milyonlarca asgari ücretli çalışan maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk iş ve TİSK temsilcilerinin yer alacağı pazarlıkları neticesinde 2019 yılında geçerli olacak asgari ücret belirlenmişti. Buna göre, gelir vergisi tarifesinden etkilenen asgari ücretlilere, ocak ayında net ücretleri ne ise yıl boyunca da aynı ücreti alabilmelerini sağlamak amacıyla ilave AGİ ödenecek. Böylece, asgari ücretli işçinin 2 bin 20 TL tutarındaki net ücreti, yıl boyunca aynı kalacak. Peki 2020 asgari ücret pazarlığı ne zaman? Asgari ücrete ve AGİ'ye zam olacak mı? Asgari ücrete zam var mı?