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  • 06.08.2019 10:07
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 10:07

e ve 'ye olacak mı? ? ne zaman?

2020 pazarlığı ne an? Asgari ücrete ve 'ye zam olacak mı? ? Milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren asgari ücrette 2019 Ocak ayında yapılacak zam oranı şimdiden merak ediliyordu. İşçi ve işveren şimdiden gözünü asgari ücret zammı haberlerine çevirmişti. Milyonlarca işçinin ve işverenin merakla beklediği asgari ücret pazarlıkları Aralık ayından itibaren başlamıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk iş ve TİSK temsilcilerinin yer alacağı pazarlıkları neticesinde 2019 yılında geçerli olacak asgari ücret belirledi. Daha önce 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan, geçtiğimiz sene ise 9 ay boyunca yürürlükte kalan asgari ücret desteği, 2019 yılının tamamında uygulanacak.

Asgari ücrete ve AGİ'ye zam olacak mı?

Asgari Ücret – Milyonlarca asgari ücretli çalışan maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk iş ve TİSK temsilcilerinin yer alacağı pazarlıkları neticesinde 2019 yılında geçerli olacak asgari ücret belirlenmişti. Buna göre, gelir vergisi tarifesinden etkilenen asgari ücretlilere, ocak ayında net ücretleri ne ise yıl boyunca da aynı ücreti alabilmelerini sağlamak amacıyla ilave AGİ ödenecek. Böylece, asgari ücretli işçinin 2 bin 20 TL tutarındaki net ücreti, yıl boyunca aynı kalacak. Peki 2020 asgari ücret pazarlığı ne zaman? Asgari ücrete ve AGİ'ye zam olacak mı? Asgari ücrete zam var mı?

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