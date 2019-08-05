5 Ağustos en düşük kredi faizini hangi banka veriyor? Bankaların konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları listesi! Kredi faiz oranlarındaki son durum, kredi çekmeyi düşünen vatandaşların sorgulattığı konuların başında yer alıyor. Son olarak Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası konut kredisinde faizi yüzde 1'in altına, 0.99'a düşürürken, tüketici kredisi ise 1.49'a indi. Peki, kredi faiz oranlarında son durum nedir? Hangi bankalarda konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi düştü? İşte banka banka güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları... Güncel olarak en düşük tabela konut kredisi faiz oranı olan yüzde 1.28 üzerinden 150.000 TL tutarda konut kredisi hesaplama gerçekleştirildiğinde kredinin 5 yıl vadede aylık taksitleri yaklaşık 3.600 TL, 10 yıl vadede 2.450 TL' ye denk karşılık geliyor. 10 yıl vadeli konut kredisinin toplam geri ödemesi yaklaşık 294.000 TL oluyor.