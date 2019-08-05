Alman Porsche, 911 model ailesini yeni Carrera Coupe ve Carrera Cabriolet ile genişletti. Yeni spor otomobil; 3.0 litre, 6 silindirli biturbo şarjlı boxer motoruyla 385 PS güç üretiyor. Daha küçük çaplı jantlar, frenler ve egzoz çıkışlarıyla farklı bir görünüme kavuşan model, 10.9 inç dokunmatik ekran ve Porsche Wet Mode gibi ıslak yollarda daha da güvenli yol tutuşu sağlayan yenilikçi destek sistem özelliklerine sahip. 293 km/h azami hıza sahip 911 Carrera Coupe 0'dan 100 km'ye 4.2 saniyede ulaşıyor.
- Ekonomi
- 05.08.2019
- Gazete
2 yeni Porsche sahnede
Alman üretici, 911 model ailesine yeni 911 Carrera Coupe ve 911 Carrera Cabriolet’i ekledi.
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