TOKİ ucuz konut İlanları! Dar gelirli için TOKİ'den 500 lira taksitle ev alma başvuru şartları nedir? Dar gelirli aileler için ucuz konut projeleri üretmeye devam eden TOKİ Ağustos 2019 satış takvimini açıkladı. İşte 226 adet TOKİ ucuz konut ilanları! TOKİ 2019 yılı Türkiye geneli satış listesi güncellendi. Güncellenen yeni liste ile binden fazla konut satışa sunuldu. Listede farklı illerde yer alan çok sayıda konut satışa sunuldu. Bazı projelerde en düşük peşinat tutarı 5 bin lira olarak belirlenirken bazı projelerde ise en düşük aylık taksit tutarı 505 lira olarak açıklandı. TOKİ; dar ve orta gelir düzeyine haiz olan kişilerin konut edinmesi amacıyla uygun fiyatlı evler tasarlayan kurumdur. TOKİ'nin amacı hızlı bir şekilde yükselmekte olan nüfus için gerekli konut ihtiyacını karşılamaya yöneliktir.