Milyonlarca kişi tarafından büyük bir heyecanla oynanan PUBG'nin dünyaca ünlü yabancı bir diziyle ortak bir çalışma yapacağı konuşuluyor. Oyunla ilgili gelişmeleri yakından takip eden PUBG meraklıları şimdi son gelişmeler hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, PUBG'nin yayınlanan son güncellemesinde ne gibi değişikler yer alıyor? İşte PUBG hakkında merak edilen son yenilikler...

ORTAK ÇALIŞMA YAPILACAK

Milyonca kişinin izlediği The Walking Dead dizisi ve PUBG Corporation arasında ortak bir çalışma yapılacağı konuşuluyor. PUBG Corporation ve The Walking Dead arasında ortak bir çalışma yapılacak. Bu ortak çalışmanın oyunda zombi karakterlerin yer almasıyla ilgili olduğu düşünülüyor.