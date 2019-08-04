Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 04.08.2019 09:57
  • Son Güncelleme: 04.08.2019 10:15

ödenecek mi? erken yatar mı?

ne zaman yatacak? 'na yaklaşık bir hafta kaldı. SGK SSK Bağkur memur maaşlarının bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı merak konusu oldu. Milyonlarca memurun ve emeklinin merakla beklediği açıklama yapıldı mı? Memur ve emekli maaşları erken yatacak mı? Memur ve emekli maaşları ödenecek mi? Memur maaşları her ayın 15'inde hesaplarda oluyor. Ancak Kurban Bayramı 11-14 Ağustos arasında idrak edilecek. Bu nedenle memurlar Kurban Bayramı öncesi maaşları oldukça fazla sorgulanıyor. Maaşların 8-9 Ağustos tarihlerinde hesaplarda olması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak. Peki memur maaşları bayram öncesi ödenecek mi? erken yatar mı?

Emekli ve memur maaşları bayram öncesi ödenecek mi?

Memur maaşları son dakika bayram öncesi ödenecek mi? Ağustos 2019 emekli ve memur maaşları erken yatar mı? Kurban Bayramı'na yaklaşık bir hafta kala memur maaşlarının ne zaman yatacağı merakla bekleniyor. 3 milyon memuru yakından ilgilendiren memur maaşları konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki, memur maaşları bayram öncesi ödenecek mi? Maaşlar erken yatacak mı? İşte detaylar... Ödemenin yapılacağı tarihte Kurumumuzdan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriMemur maaşları son dakika bayram öncesi ödenecek mi? Ağustos 2019 emekli ve memur maaşları erken yatar mı?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri