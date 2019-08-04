Kent switch fiyatı! Kent mentollü ne kadar? Kent 4 Ağustos sigara fiyatları ne kadar zam yapıldı? 2019 Kent sigara fiyatları! Sigara tiryakileri merakla internette bu soruya yanıt arıyor. Sigaraya zam geleceğine dair söylentilerin ardından sigara fiyatları merakla araştırılıyor. En çok tüketilen markalar arasında bulunan Kent ise zamdan nasibini alıyor. İşte 2019 Kent sigara fiyatları! Ne kadar zam geldi? Merak edilen detaylar haberimizde... Sigara fiyatları yaklaşık 3 lira zamlandı. Vatandaş 3 Ağustos 2019 tarihli yeni sigara zam haberleri ile şaşkına dönerken sigara neden zamlandı sorularına yanıt aramaya başladı. Camel, Parliament, Marlboro, Winston, Muratti ve LM sigara fiyatları uzun süredir zam yapılacak mı haberleri ile gündemi meşgul ediyordu.