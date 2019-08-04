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  • 04.08.2019 11:16
  • Son Güncelleme: 04.08.2019 11:16

sigara fiyatları! Ne kadar geldi?

sigara fiyatları! En çok tüketilen markalar arasında bulunan Kent ise dan nasibini alıyor.Sigara tiryakileri merakla internette bu soruya yanıt arıyor. Sigaraya zam geleceğine dair söylentilerin ardından sigara fiyatları merakla araştırılıyor. İşte 2019 Kent sigara fiyatları! Ne kadar zam geldi? Merak edilen detaylar haberimizde... Bu arada Tekel tarafından satılan Winston, Parliament, Marlboro ve Winston - Muratti gibi sigara markaları için henüz bir zam açıklaması yapılmadı. Ancak sigara zam açıklaması sonrası kısa sürede Tekel markasının da yukarıda yer alan sigara markaları için zam açıklaması yapması bekleniyor.

2019 Kent sigara fiyatları! Ne kadar zam geldi?

Kent switch fiyatı! Kent mentollü ne kadar? Kent 4 Ağustos sigara fiyatları ne kadar zam yapıldı? 2019 Kent sigara fiyatları! Sigara tiryakileri merakla internette bu soruya yanıt arıyor. Sigaraya zam geleceğine dair söylentilerin ardından sigara fiyatları merakla araştırılıyor. En çok tüketilen markalar arasında bulunan Kent ise zamdan nasibini alıyor. İşte 2019 Kent sigara fiyatları! Ne kadar zam geldi? Merak edilen detaylar haberimizde... Sigara fiyatları yaklaşık 3 lira zamlandı. Vatandaş 3 Ağustos 2019 tarihli yeni sigara zam haberleri ile şaşkına dönerken sigara neden zamlandı sorularına yanıt aramaya başladı. Camel, Parliament, Marlboro, Winston, Muratti ve LM sigara fiyatları uzun süredir zam yapılacak mı haberleri ile gündemi meşgul ediyordu.

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