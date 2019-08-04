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  • 05.08.2019 09:24
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 09:24

altın bugün kaç para oldu? 5 Ağustos son dakika , çeyrek ne kadar?

5 Ağustos son dakika , çeyrek ne kadar? altın bugün kaç para oldu? Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi... Bugün gramı, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? İşte 5 Ağustos canlı altın fiyatları... Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Trump'ın Çin'in 300 milyar dolarlık ürününe yüzde 10'luk ek vergi getirmesinin ardından yükselişe geçti. Yatırımcılar güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Analistler, dolar/TL'nin dün geniş bant aralığında işlemler gerçekleştirdiğini, altının gram fiyatının da dolar/TL kurundan destek alarak 250 lira seviyesinin üzerini test ettiğini söyledi. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 281 milyon 33 bin 178,75 lira, işlem miktarı ise 1.107,85 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 284 milyon 338 bin 255,60 lira oldu.

Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. 4 Ağustos altın fiyatları, yatırımcıların ticaret gerginlikleri etkisiyle riskten kaçınmalarıyla yükseldi. İstanbul Kapalıçarşı'da, haftanın son işlem günün kapanışında çeyrek altın 420,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 2,1 artışla 258,20 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Ağustos canlı altın fiyatları... Analistler, dolar/TL'nin dün geniş bant aralığında işlemler gerçekleştirdiğini, altının gram fiyatının da dolar/TL kurundan destek alarak 250 lira seviyesinin üzerini test ettiğini söyledi.

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