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  • 04.08.2019 09:41
  • Son Güncelleme: 04.08.2019 09:43

Emekliye çifte müjde! ve Bağkur emekli maaşı son dakika oranı! Hangi ne kadar veriyor?

lar tarafından emekli vatandaşlarımıza müjdeli haberler ardı arkasına gelmeye devam ediyor. 12 milyondan fazla , ve Bağkur emeklisi ödemelerini merak ediyor. Promosyon almak için emekliler maaş hesaplarını başka bankalara da taşıyabiliyor. Örnek vermek gerekirse; 1000 TL altında emekli aylığı alanlara 300 TL, 1000 TL ile 2 bin TL arasında emekli aylığı alanlara 375 TL, 2 bin TL üzerinde emekli aylığı alanlara 450 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor. Tabi 3 yıl boyunca bankayla çalışacağınızı taahhüt etmeniz gerekli. Emekli maaşını alan vatandaş '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vererek maaşını aldığı bankayı değiştiriyor ve maaşını aldığı yeni bankadan promosyon ödemesi yapıyor. Peki SSK SGK ve Bağkur son dakika oranı! ?

Emekliye çifte müjde! 2 bin lira...

Emekliler bayram ikramiyelerini heyecanla beklerken, bankalar da yaklaşık 12.5 milyon emekliyi müşterisi yapmak için kampanyalarına devam ediyor. Maaş aldığı bankayı değiştiren emeklilere maaşa göre 450 TL'ye kadar promosyon veren bankalar, ekstra kampanyalarla emeklilere 1000 TL'ye varan ödemeler yapıyor. Ayrıca birçok banka kendisine emekli müşteri kazandıranlara 100 TL ya da 125 TL arasında ödeme gerçekleştiriyor. Emekli maaşlarını bankalardan alan vatandaşlar için uygulamaya sokulan promosyon; maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl almak şartıyla bir kereye mahsus olarak emeklilere verilen ödemeye denmektedir. Eşi çalışmayan kamu personellerine aylık 278.69 TL , 0-6 yaş arasındaki her çocuk için 65,30 , 6 yaş üzeri çocuk için ise 32.65 TL ödeme yapılmaktadır. Peki Emekli maaşı SSK SGK ve Bağkur promosyon zam oranı hangi banka kaç ne kadar veriyor?

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