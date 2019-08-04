Emekliler bayram ikramiyelerini heyecanla beklerken, bankalar da yaklaşık 12.5 milyon emekliyi müşterisi yapmak için kampanyalarına devam ediyor. Maaş aldığı bankayı değiştiren emeklilere maaşa göre 450 TL'ye kadar promosyon veren bankalar, ekstra kampanyalarla emeklilere 1000 TL'ye varan ödemeler yapıyor. Ayrıca birçok banka kendisine emekli müşteri kazandıranlara 100 TL ya da 125 TL arasında ödeme gerçekleştiriyor. Emekli maaşlarını bankalardan alan vatandaşlar için uygulamaya sokulan promosyon; maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl almak şartıyla bir kereye mahsus olarak emeklilere verilen ödemeye denmektedir. Eşi çalışmayan kamu personellerine aylık 278.69 TL , 0-6 yaş arasındaki her çocuk için 65,30 , 6 yaş üzeri çocuk için ise 32.65 TL ödeme yapılmaktadır. Peki Emekli maaşı SSK SGK ve Bağkur promosyon zam oranı hangi banka kaç ne kadar veriyor?