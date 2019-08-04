Dolar son dakika hareketliliği yaşanıyor. Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 5 Ağustos Pazar bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Eylül'den itibaren Çin'in 300 milyar dolarlık ürününe yüzde 10'luk ek vergi tarifesi getirdiğini açıklaması ticaret savaşına ilişkin endişeleri artırmasının ardından küresel bazda rish iştahının azaldığı haftanın son işlem gününde dolar/TL sakin seyretti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 5 Ağustos döviz kurları...