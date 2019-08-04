Memur maaşları ne zaman yatacak? Kurban Bayramı'na yaklaşık bir hafta kaldı. SGK SSK Bağkur memur maaşlarının bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı merak konusu oldu. Milyonlarca memurun ve emeklinin merakla beklediği açıklama yapıldı mı?

Memur ve emekli maaşları erken yatacak mı? Memur ve emekli maaşları bayram öncesi ödenecek mi? Memur maaşları her ayın 15'inde hesaplarda oluyor. Ancak Kurban Bayramı 11-14 Ağustos arasında idrak edilecek. Bu nedenle memurlar Kurban Bayramı öncesi maaşları oldukça fazla sorgulanıyor. Maaşların 8-9 Ağustos tarihlerinde hesaplarda olması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak. Peki memur maaşları son dakika bayram öncesi ödenecek mi? Ağustos 2019 emekli ve memur maaşları erken yatar mı?